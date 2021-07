Rixi | “Cara Meloni | ora che il M5s è in crisi entra al governo”

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 3 luglio 2021) “, lo sfaldarsi dei grillini è un’occasione unica perre a far parte delDraghi, spostarne l’asse a destra e marginalizzare la sinistra. Se non ora, quando?”. Il deputato leghista Edoardolo sentenzia con parole nette. E sembra quasi tratteggiare una missiva da recapitare al quartier generale di Fratelli d’Italia perché questa fase politica non la si affronti senza una prospettiva unitaria di lungo periodo. “Ladei Cinque stelle rimette in discussione gli equilibri parlamentari. In pratica, in caso di scissione saremmo il primo gruppo alla Camera e al ...