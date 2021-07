Ritorno in classe solo per i vaccinati, Gissi (Cisl Scuola): “Senza obbligo vaccinale difficile negare diritto allo studio” (Di sabato 3 luglio 2021) "Io vedo molto complesso negare il diritto allo studio, se non c'è obbligo vaccinale, a chi non si è vaccinato. Credo siano interpretazioni estreme che però vanno coniugate con il buon senso. Farei una valutazione solo lì dove ci dovesse essere un'azione formalizzata da parte degli organi competenti". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 3 luglio 2021) "Io vedo molto complessoil, se non c'è, a chi non si è vaccinato. Credo siano interpretazioni estreme che però vanno coniugate con il buon senso. Farei una valutazionelì dove ci dovesse essere un'azione formalizzata da parte degli organi competenti". L'articolo .

Advertising

ProDocente : Ritorno a scuola, in classe solo i vaccinati? Turi (Uil Scuola): “Discriminazione inaccettabile” - orizzontescuola : Ritorno a scuola, in classe solo i vaccinati? Turi (Uil Scuola): “Discriminazione inaccettabile” - Maximo_Catena : @86_longo @cmdotcom Va bene prendere giocatori di classe ed esperienza, visto il ritorno in Champions, però no a spese folli - DeFeNcElLeSs_ : una mia compagna di classe mi ha chiesto di andare in Sicilia con lei ma dovrei prendere l'aereo di ritorno da sola + il costo che ha - il_piccolo : I dirigenti scolastici della regione alzano la voce -