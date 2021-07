Ribery può restare in Italia: tre club sull’ex Fiorentina (Di sabato 3 luglio 2021) Calciomercato Sampdoria: Ribery è stato proposto al club di Massimo Ferrero. Le condizioni per vedere l’ex Fiorentina in blucerchiato Franck Ribery ha lasciato ieri la Fiorentina e, da svincolato, è stato proposto anche alla Sampdoria. Una suggestione per Massimo Ferrero che starebbe pensando al colpo ad effetto per il calciomercato blucerchiato. Un ostacolo che rischia di essere insormontabile è l’ingaggio. Per trasformare questo sogno di inizio estate in possibile realtà servirà un notevole taglio dello stipendio per Ribery: come riporta Tuttosport, la Sampdoria potrebbe pensare ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021) Calciomercato Sampdoria:è stato proposto aldi Massimo Ferrero. Le condizioni per vedere l’exin blucerchiato Franckha lasciato ieri lae, da svincolato, è stato proposto anche alla Sampdoria. Una suggestione per Massimo Ferrero che starebbe pensando al colpo ad effetto per il calciomercato blucerchiato. Un ostacolo che rischia di essere insormontabile è l’ingaggio. Per trasformare questo sogno di inizio estate in possibile realtà servirà un notevole taglio dello stipendio per: come riporta Tuttosport, la Sampdoria potrebbe pensare ...

CALCIOMERCATO SAMPDORIA/ Hauge e Ribery nel mirino: Damsgaard - Milan, gioco al rialzo CALCIOMERCATO SAMPDORIA, RIBERY REGALO PER D'AVERSA? Dopo una lunga situazione di stallo , anche il calciomercato e conseguentemente la stagione della Sampdoria può iniziare a muoversi per poi decollare. Estate turbolenta per ...

