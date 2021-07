Reti, lo spazio dell’azienda come cultura (Di sabato 3 luglio 2021) Stanno aspettando la luce giusta di luglio, o una sera dell'estate, per la loro performance. Goldschmied & Chiari, famose donne artiste, spareranno fumogeni colorati per catturare in immagini le sinfonie di tinte tra i fumi in un luogo inconsueto: un’azienda, anche quella, unica nel suo genere. Perché il vero artista, Bruno Paneghini, imprenditore illuminato con la passione per l’arte, ha voluto inserire negli spazi quotidianamente occupati da chi lavora nella sua impresa una collezione d’arte, la sua, composta da quadri e sculture di nomi famosi. Per rendere le giornate più piacevoli e fonte di dialogo e curiosità. “Le due artiste genereranno delle opere e una particolare ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 3 luglio 2021) Stanno aspettando la luce giusta di luglio, o una sera dell'estate, per la loro performance. Goldschmied & Chiari, famose donne artiste, spareranno fumogeni colorati per catturare in immagini le sinfonie di tinte tra i fumi in un luogo inconsueto: un’azienda, anche quella, unica nel suo genere. Perché il vero artista, Bruno Paneghini, imprenditore illuminato con la passione per l’arte, ha voluto inserire negli spazi quotidianamente occupati da chi lavora nella sua impresa una collezione d’arte, la sua, composta da quadri e sculture di nomi famosi. Per rendere le giornate più piacevoli e fonte di dialogo e curiosità. “Le due artiste genereranno delle opere e una particolare ...

