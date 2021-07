Resident Evil Infinite Darkness, Netflix chiede alla stampa di non citare la politica nelle recensioni (Di sabato 3 luglio 2021) Resident Evil Infinite Darkness è il nome della serie Netflix ispirata al famoso franchise horror di Capcom, la quale racconta di un'epidemia zombie esplosa all'interno della Casa Bianca, con protagonisti Leon e Claire. La prima stagione della serie è disponibile da poco sul noto canale streaming e le prime recensioni della stampa specializzata sono già in circolazione. Da poche ore, tuttavia, sta facendo discutere un piccolo dettaglio diffuso da uno dei recensori, relativo all'embargo di Netflix sullo show. A quanto pare, come rivelato dal giornalista di ... Leggi su eurogamer (Di sabato 3 luglio 2021)è il nome della serieispirata al famoso franchise horror di Capcom, la quale racconta di un'epidemia zombie esplosa all'interno della Casa Bianca, con protagonisti Leon e Claire. La prima stagione della serie è disponibile da poco sul noto canale streaming e le primedellaspecializzata sono già in circolazione. Da poche ore, tuttavia, sta facendo discutere un piccolo dettaglio diffuso da uno dei recensori, relativo all'embargo disullo show. A quanto pare, come rivelato dal giornalista di ...

Advertising

Eurogamer_it : #ResidentEvilInfiniteDarkness, Netflix chiede alla stampa di non citare la politica nelle recensioni. - supersky65 : Resident Evil 7: Biohazard Si prega di riavvolgere (Bronzo) Guarda tutte le videocassette in un singolo playthrough - ObakaNerd : Proprio oggi, che mi hanno inoculato la prima dose di vaccino, su @TomsHWItalia' #culturapop esce la mia recensione… - Multiplayerit : Resident Evil: Infinite Darkness: Netflix ha chiesto ai recensori di non parlare di politica - TroubleDeeDee : El Resident Evil: Village esta super bueno, pero debería llamarse 'Resident Evil: Waifus' o 'Resident Evil: Ya antojaron' jsjsjsjsjsjs -