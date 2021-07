Repubblica Ceca-Danimarca oggi in tv: canale, orario e diretta streaming quarti di finale Euro 2020 (Di sabato 3 luglio 2021) Repubblica Ceca e Danimarca a caccia del sogno della semifinale di Euro 2020 nel quarto tra outsider. Gli uomini di Silhavy giungono all’appuntamento dopo aver eliminato l’Olanda, la squadra di Hjulmand dopo il netto 4-0 al Galles. Grande occasione, dunque, per entrambe le nazionali nella sfida di Baku. Calcio d’inizio alle 18.00 di sabato 3 luglio al ‘Baku Olympic Stadium’, il match verrà trasmesso su Rai 1 e Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251), oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e Ray Play. COSA SUCCEDE IN CASO DI ... Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021)a caccia del sogno della semidinel quarto tra outsider. Gli uomini di Silhavy giungono all’appuntamento dopo aver eliminato l’Olanda, la squadra di Hjulmand dopo il netto 4-0 al Galles. Grande occasione, dunque, per entrambe le nazionali nella sfida di Baku. Calcio d’inizio alle 18.00 di sabato 3 luglio al ‘Baku Olympic Stadium’, il match verrà trasmesso su Rai 1 e Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (251), oltre che insu Sky Go, Now Tv e Ray Play. COSA SUCCEDE IN CASO DI ...

Advertising

OptaPaolo : 5 - L'Italia ha vinto cinque partite consecutive agli Europei per la prima volta nella sua storia; nessuna squadra… - acmilan : Attack and defence, the hunter @KJ_Huntelaar and the colossus Stam ahead of #NED ?? #CZE ?? Attacco e difesa, il cac… - OptaPaolo : 25 - Federico Chiesa ha segnato in una partita degli Europei 25 anni e 12 giorni dopo il gol del padre Enrico (14 g… - Alecappelli93 : La Cechia non ha un gioco brillante, non ha i giocatori divertenti di altre nazionali. Ma è una squadra vera, con u… - SamGibili1 : RT @giulianol: A proposito del Belgio forte perché multietnico (e si è visto): confrontate l'Olanda autarchica di Cruijff seconda al mondia… -