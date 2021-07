Repubblica Ceca-Danimarca, maglia di Eriksen esposta in campo prima dell’inizio del match (Di sabato 3 luglio 2021) A Baku, prima dell’inizio del match tra Repubblica Ceca e Danimarca, valido per i quarti di finale di Euro 2020, è stata esposta sul campo da gioco la mega riproduzione della maglia numero dieci del centrocampista danese Christian Eriksen insieme a quella della casacca dei cechi. L’interista, tornato a casa dopo aver subito l’operazione al cuore, continua a seguire i suoi compagni a distanza. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021) A Baku,deltra, valido per i quarti di finale di Euro 2020, è statasulda gioco la mega riproduzione dellanumero dieci del centrocampista danese Christianinsieme a quella della casacca dei cechi. L’interista, tornato a casa dopo aver subito l’operazione al cuore, continua a seguire i suoi compagni a distanza. SportFace.

Advertising

OptaPaolo : 5 - L'Italia ha vinto cinque partite consecutive agli Europei per la prima volta nella sua storia; nessuna squadra… - sportface2016 : #RepubblicaCecaDanimarca, il regolamento: ecco cosa succede in caso di pareggio - SkyTG24 : Euro 2020, oggi gli altri quarti: Repubblica Ceca-Danimarca e Ucraina-Inghilterra. DIRETTA - lucamerlo1961 : RT @SkySport: Repubblica Ceca-Danimarca 0-2 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE #SkyEuro2020 #Euro2020 #SkySport #RepubblicaCeca… - Erminio69642109 : @Smgii1908 No no assolutamente, non è la Repubblica Ceca di Soucek, Holes, Barak, Masopust, Sevcik e Schick; infatt… -