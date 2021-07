Repubblica Ceca - Danimarca, live alle 18. Formazioni ufficiali: Schick sfida Braithwaite (Di sabato 3 luglio 2021) Seconda giornata di quarti di finale ad , che verrà apera dall'incontro alle ore 18.00 tra e . I cechi, dopo essere giunti agli ottavi come una delle migliori terze del torneo, hanno compiuto la ... Leggi su leggo (Di sabato 3 luglio 2021) Seconda giornata di quarti di finale ad , che verrà apera dall'incontroore 18.00 tra e . I cechi, dopo essere giunti agli ottavi come una delle migliori terze del torneo, hanno compiuto la ...

OptaPaolo : 5 - L'Italia ha vinto cinque partite consecutive agli Europei per la prima volta nella sua storia; nessuna squadra… - SkyTG24 : Euro 2020, oggi gli altri quarti: Repubblica Ceca-Danimarca e Ucraina-Inghilterra. DIRETTA - Lega_B : ?? In campo oggi Repubblica Ceca-Danimarca ??? La furia ceca #PavelNedved è stato l'unico calciatore nella storia a… - AntoDamiano1996 : Se un giorno mi avessero detto 'Anto, passerai un sabato pomeriggio della tua vita a vedere Repubblica Ceca-Danimar… - sportface2016 : #RepubblicaCecaDanimarca, il regolamento: ecco cosa succede in caso di pareggio -