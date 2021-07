Repubblica Ceca-Danimarca, le formazioni ufficiali (Di sabato 3 luglio 2021) Il terzo quarto di finale di Euro 2020 vede in campo la sfida tra Repubblica Ceca e Danimarca, che si sfidano per un posto in semifinale. Queste le formazioni ufficiali: Repubblica Ceca (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celutska, Kalas, Boril; Holes, Soucek; Masopust, Barak, Sevcik; Schick. CT: Jaroslav Silhavy Danimarca (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger-Larsen, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard. CT: Kasper Hjulmand. Foto: Twitter Uefa Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 luglio 2021) Il terzo quarto di finale di Euro 2020 vede in campo la sfida tra, che si sfidano per un posto in semifinale. Queste le(4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celutska, Kalas, Boril; Holes, Soucek; Masopust, Barak, Sevcik; Schick. CT: Jaroslav Silhavy(3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger-Larsen, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard. CT: Kasper Hjulmand. Foto: Twitter Uefa Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

