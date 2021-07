Repubblica Ceca-Danimarca, gran gol di Schick al volo: partita riaperta (VIDEO) (Di sabato 3 luglio 2021) Il VIDEO del gol di Patrik Schick in Repubblica Ceca-Danimarca. L’attaccante ex Roma riapre la partita segnando il quinto gol in questa rassegna continentale. Bel cross in mezzo per lui che non ci pensa due volte e calcia al volo di interno destro segnando davvero una bella rete. Mai banale il centravanti ceco e la partita ora ha tanto da dire dopo un primo tempo chiuso. In alto le immagini. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021) Ildel gol di Patrikin. L’attaccante ex Roma riapre lasegnando il quinto gol in questa rassegna continentale. Bel cross in mezzo per lui che non ci pensa due volte e calcia aldi interno destro segnando davvero una bella rete. Mai banale il centravanti ceco e laora ha tanto da dire dopo un primo tempo chiuso. In alto le immagini. SportFace.

OptaPaolo : 5 - L'Italia ha vinto cinque partite consecutive agli Europei per la prima volta nella sua storia; nessuna squadra… - sportface2016 : #RepubblicaCecaDanimarca, il regolamento: ecco cosa succede in caso di pareggio - SkyTG24 : Euro 2020, oggi gli altri quarti: Repubblica Ceca-Danimarca e Ucraina-Inghilterra. DIRETTA - ricardorubio44 : La Repubblica Ceca storicamente ha giocato bene solo quando c'è in campo un centravanti alto e pelato. L'ingresso d… - rockstarshabit : @seifigx 2-0 per la Repubblica Ceca… -