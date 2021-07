Rep. Ceca-Danimarca (3 luglio ore 18:00): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 3 luglio 2021) E’ il quarto di finale delle sorprese tra due squadre che nelle previsioni avrebbero nella migliore delle ipotesi dovuto al massimo qualificarsi per gli ottavi. Ma la Danimarca dopo l’inizio drammatico e il malore di Eriksen è letteralmente esplosa dal punto di vista offensivo segnando otto gol contro Russia e Galles e la Repubblica Ceca InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 3 luglio 2021) E’ il quarto di finale delle sorprese tra due squadre che nelle previsioni avrebbero nella migliore delle ipotesi dovuto al massimo qualificarsi per gli ottavi. Ma ladopo l’inizio drammatico e il malore di Eriksen è letteralmente esplosa dal punto di vista offensivo segnando otto gol contro Russia e Galles e la RepubblicaInfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Agenzia_Ansa : FOTO I Diversi villaggi nel sud est della Repubblica Ceca sono stati travolti da un tornado che ha causato tre mort… - GiancarloCharly : #nottieuropee Nessuno si fila la Rep. Ceca e la Danimarca. Qualcuno se la ricorda la Danimarca richiamata che.... Vinse l'Europeo? - lvttndon : non so perché ma mi sento che una tra rep. ceca danimarca e ucraina eliminerà l’inghilterra - Fabry_tanakasan : @Corriere l'italia ha 0 giocatori neri, la spagna ha solo il 3. portiere e traore, l'ucraina 0, la rep. ceca 0, la… - tpwkcecilia : @noeemisimonee @D0NTC4LLM3B4BY no in realtà l’inghilterra deve vincere sia con l’ucraina che con una tra rep. ceca… -