Reggio Calabria: enorme incendio sulle colline della zona Sud della città, in azione i canadair [FOTO] (Di sabato 3 luglio 2021) Reggio Calabria: incendio sulle colline della zona Sud tra Armo e Pavigliana, canadair in azione da circa 3 ore enorme incendio sulle colline della zona Sud di Reggio Calabria tra Armo e Pavigliana. Le fiamme sono talmente estese che la nube di fumo nero è visibile da diversi chilometri ed i canadair sono in azione da circa tre ore per ... Leggi su cityroma (Di sabato 3 luglio 2021)Sud tra Armo e Pavigliana,inda circa 3 oreSud ditra Armo e Pavigliana. Le fiamme sono talmente estese che la nube di fumo nero è visibile da diversi chilometri ed isono inda circa tre ore per ...

