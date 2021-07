Reggio Calabria: al Museo Archeologico ingresso a 1 euro per la Notte dei Musei (Di sabato 3 luglio 2021) . Domani sabato 3 luglio apertura serale fino alle 23 Domani, sabato 3 luglio, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria sarà aperto fino alle 23.00 (ultimo ingresso 22.30) in occasione della “Notte dei Musei”. I visitatori potranno cogliere l’occasione straordinaria di ammirare gli oltre 4000 reperti della collezione permanente del MArRC nella suggestiva visita serale, con la promozione del biglietto di ingresso a solo 1 euro a partire dalle 20.00. Proseguono così le Notti d’Estate al Museo ... Leggi su cityroma (Di sabato 3 luglio 2021) . Domani sabato 3 luglio apertura serale fino alle 23 Domani, sabato 3 luglio, ilNazionale disarà aperto fino alle 23.00 (ultimo22.30) in occasione della “dei”. I visitatori potranno cogliere l’occasione straordinaria di ammirare gli oltre 4000 reperti della collezione permanente del MArRC nella suggestiva visita serale, con la promozione del biglietto dia solo 1a partire dalle 20.00. Proseguono così le Notti d’Estate al...

