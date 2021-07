Quentin Tarantino | la figlia di Bruce Lee ribatte | Perché ne parla come se lo conoscesse?

(Di sabato 3 luglio 2021) Shannon Lee,diLee, ha dichiarato di essere indignata cona causa delle false rappresentazioni di suo padre nel mondo di Hollywood Anche Shannon Lee,diLee, è intervenuta su C'era una volta a... Hollywood e sulla rappresentazione di suo padre nel film di. In occasione di una lettera aperta pubblicata su The Hollywood Reporter, ladell'attore è tornata sull'argomento già oggetto di polemiche all'uscita del film dichiarando di essere "stanca del modo in cui gli uomini ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Quentin Tarantino

L idea di scritturare la figlia di Uma Thurman per il terzo capitolo della saga entusiasma il regista.sarebbe felice di scritturare Maya Hawke, la figlia di Uma Thurman nel cast di Kill Bill: Vol. ...L'anno prima Margot Robbie era stata Sharon Tate nel film diOnce upon a time in Hollywood. A contribuire a renderla nota è stato il ruolo dell'antieroina Harley Quinn in ...Shannon Lee, figlia di Bruce Lee, ha dichiarato di essere indignata con Quentin Tarantino a causa delle false rappresentazioni di suo padre nel mondo di Hollywood Anche Shannon Lee, figlia di Bruce Le ...Il primo romanzo di Quentin Tarantino è una storia di desiderio e riscatto tra le stelle di Hollywood: mentre tutto sta cambiando, la forza dell'immaginazione appare come una sirena a cui è difficile ...