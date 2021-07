Quanti soldi ha guadagnato Lorenzo Sonego con gli ottavi di finale a Wimbledon? Montepremi e cifre (Di sabato 3 luglio 2021) Lorenso Sonego si è sbarazzato di James Duckworth e si è qualificato agli ottavi di finale di Wimbledon 2021. Il tennista italiano si è imposto in tre set contro il temibile australiano sull’erba londinese e prosegue la propria avventura in questo Slam, staccando il biglietto per la seconda settimana del prestigioso torneo in terra britannica. Il piemontese non ha avuto grossi problemi contro l’ostico oceanico, vincendo col punteggio di 6-3, 6-4, 6-4 in 1 ora e 51 minuti. Tutto relativamente facile per il l’azzurro, che ora sarà chiamato a fronteggiare il vincente del match tra lo svizzero Roger Federer e il britannico ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) Lorensosi è sbarazzato di James Duckworth e si è qualificato aglididi2021. Il tennista italiano si è imposto in tre set contro il temibile australiano sull’erba londinese e prosegue la propria avventura in questo Slam, staccando il biglietto per la seconda settimana del prestigioso torneo in terra britannica. Il piemontese non ha avuto grossi problemi contro l’ostico oceanico, vincendo col punteggio di 6-3, 6-4, 6-4 in 1 ora e 51 minuti. Tutto relativamente facile per il l’azzurro, che ora sarà chiamato a fronteggiare il vincente del match tra lo svizzero Roger Federer e il britannico ...

