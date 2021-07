“Qualcosa di familiare”, il singolo di Massimo Germini featuring Roberto Vecchioni (Di sabato 3 luglio 2021) foto di Orazio TruglioMILANO – Dal 2 luglio è in radio scritto con Michele Caccamo, brano che dà il titolo all’album negli store e sulle piattaforme dallo stesso giorno. “Questa canzone vuole essere un appello all’attenzione e alla cura dell’altro – dice Massimo Germini – infatti racconta di una piccola, comune storia d’amore schiacciata dall’indolenza. I rapporti di coppia sono, purtroppo spesso, schiavi di una predominanza, quando invece sarebbero necessari il dialogo e l’apertura verso l’altro”. Questa la track list dell’album: “ODÒS”, “Qualcosa DI familiare – feat Roberto Vecchioni”, ... Leggi su lopinionista (Di sabato 3 luglio 2021) foto di Orazio TruglioMILANO – Dal 2 luglio è in radio scritto con Michele Caccamo, brano che dà il titolo all’album negli store e sulle piattaforme dallo stesso giorno. “Questa canzone vuole essere un appello all’attenzione e alla cura dell’altro – dice– infatti racconta di una piccola, comune storia d’amore schiacciata dall’indolenza. I rapporti di coppia sono, purtroppo spesso, schiavi di una predominanza, quando invece sarebbero necessari il dialogo e l’apertura verso l’altro”. Questa la track list dell’album: “ODÒS”, “DI– feat”, ...

