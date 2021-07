Psi | Bobo Craxi | ' nessuna paura di agorà ma unire sinistra socialista'

(Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "L'unità dei progressisti e socialisti è importante purché sia sganciata dal populismo che è il cancro della democrazia italiana ed europea. Non abbiamodelle, tuttavia la priorità è l'unità di azione e di prospettiva delladi ispirazione”. Così, intervenendo alla Conferenza programmatica del Psi, a proposito della proposta del segretario del Pd, Enrico Letta.

...10 del 3 luglio e si chiuderà domenica 4 luglio alle 12.30 con la relazione del segretario del... Roberto Gualtieri, Bruno Tabacci, Marco Cappato, dirigenti socialisti tra cui Pia Locatelli,...E infine il Nuovo di Gianni De Michelis e Chiara Moroni (collocato nel centrodestra) da cui si scissero i Socialisti Uniti di Craxi. Inutile dire che queste formazioni concorrenti si sono ...Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "L'unità dei progressisti e socialisti è importante purché sia sganciata dal populismo che è il cancro della democrazia italiana ed europea. Non abbiamo paura delle agorà, t ...Roma, 1 lug (Adnkronos) – Si terrà a Roma sabato 3 e domenica 4 luglio, all'hotel Quirinale (in via Nazionale 7), la Conferenza Programmatica del Psi che si aprirà alle 10 del 3 luglio e si chiuderà d ...