Prima di 007 c'è OSS 117. E adesso arriva in Italia (Di sabato 3 luglio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=OTF8ipMJRjU Finalmente è arrivato anche da noi OSS 117, l'agente segreto francese protagonista di due film comici tra il 2006 e il 2009, parodie acutissime che in Italia non erano mai uscite. Fino a ora: a un passo dal terzo capitolo, meglio preparare il pubblico sui precedenti. E poi, a differenza del 2009, adesso il suo protagonista è famoso. Jean Dujardin nel 2012 ha vinto il premio Oscar come Miglior attore protagonista per The Artist, e da lì ha partecipato a diversi lavori hollywoodiani. Insomma, è diventata una star mondiale, e come tale ci arriva anche qui.

