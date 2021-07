Pride, Francesca Pascale: “C’è una politica cieca, leggi non al passo” (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “C’è in Italia una parte politica che non riesce a vedere, che è cieca e le leggi non sono al passo con il tempo. La politica non sa ascoltare”. Lo ha detto Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, intervenuta al Pride in corso in piazza Dante a Napoli. “Questa non è una piazza da schizzati come ho sentito dire da alcun persone appartenenti alle istituzioni – ha aggiunto – è una piazza colorata, bellissima, pacificista, che ha voglia di diritti, di persone che vogliono essere considerate come tutti ma ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “C’è in Italia una parteche non riesce a vedere, che èe lenon sono alcon il tempo. Lanon sa ascoltare”. Lo ha detto, ex compagna di Silvio Berlusconi, intervenuta alin corso in piazza Dante a Napoli. “Questa non è una piazza da schizzati come ho sentito dire da alcun persone appartenenti alle istituzioni – ha aggiunto – è una piazza colorata, bellissima, pacificista, che ha voglia di diritti, di persone che vogliono essere considerate come tutti ma ...

Advertising

lupettorosso76 : RT @rep_napoli: Pride a Napoli, migliaia in piazza con Zan. Francesca Pascale: 'C'è una politica cieca, non vedevo l'ora' [aggiornamento de… - anteprima24 : ** #Pride, Francesca Pascale: 'C'è una politica cieca, leggi non al passo' ** - rep_napoli : Pride a Napoli, migliaia in piazza con Zan. Francesca Pascale: 'C'è una politica cieca, non vedevo l'ora' [aggiorna… - rep_napoli : Pride a Napoli, migliaia in piazza con Zan. Francesca Pascale: 'C'è una politica cieca, non vedevo l'ora' [aggiorna… - Yogaolic : RT @rep_napoli: Pride a Napoli, migliaia in piazza con Zan. Francesca Pascale: 'Non vedevo l'ora' [aggiornamento delle 17:58] -