"Possibile presenza di Listeria". Ecco l'ultimo alimento richiamato dal ministero: da evitare assolutamente (Di sabato 3 luglio 2021) Altro richiamo a scopo precauzionale. Questa volta nel mirino del ministero della Salute ci finisce un lotto di vitello tonnato a marchio GI Gastronomia Italiana. Al suo interno "Possibile presenza di Listeria". Il prodotto in questione - ricorda Il Fatto Alimentare - è stato venduto in vaschette termosaldate da 200 grammi ciascuna con il numero di lotto 03246171 e la data di scadenza 09/07/2021. Nel dettaglio l'alimento richiamato è stato nello stabilimento dell'azienda sito in via del Commercio Associato 13 a Bologna (marchio di identificazione IT 9-3349L CE). Si raccomanda ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Altro richiamo a scopo precauzionale. Questa volta nel mirino deldella Salute ci finisce un lotto di vitello tonnato a marchio GI Gastronomia Italiana. Al suo interno "di". Il prodotto in questione - ricorda Il Fatto Alimentare - è stato venduto in vaschette termosaldate da 200 grammi ciascuna con il numero di lotto 03246171 e la data di scadenza 09/07/2021. Nel dettaglio l'è stato nello stabilimento dell'azienda sito in via del Commercio Associato 13 a Bologna (marchio di identificazione IT 9-3349L CE). Si raccomanda ...

