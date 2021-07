Poliziotti come detenuti? La rabbia del Sappe: «Non andremo alla riunione farsa al ministero» (Di sabato 3 luglio 2021) Poliziotti come detenuti? “Sono saltato dalla seggiola quando ho letto le dichiarazioni rilasciate dal sottosegretario Sisto”. È il commento furioso del segretario generale del Sappe, Donato Capece. “In trenta anni di sindacato non mi era mai capitato di ascoltare un membro del governo, per di più con delega al Corpo, affermare che i Poliziotti penitenziari sono come i detenuti”. Il riferimento è alle parole del viceministro alla Giustizia rilasciate in un’intervista radiofonica. Carceri, la rabbia del ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 luglio 2021)? “Sono saltato dseggiola quando ho letto le dichiarazioni rilasciate dal sottosegretario Sisto”. È il commento furioso del segretario generale del, Donato Capece. “In trenta anni di sindacato non mi era mai capitato di ascoltare un membro del governo, per di più con delega al Corpo, affermare che ipenitenziari sono”. Il riferimento è alle parole del viceministroGiustizia rilasciate in un’intervista radiofonica. Carceri, ladel ...

