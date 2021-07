Polizia penitenziaria: striscione degli anarchici contro indagati Santa Maria Capua Vetere (Di sabato 3 luglio 2021) La campagna scatenata dalle sinistre e anche da qualche esponente del governo contro gli agenti del carcere di Santa Maria Capua Vetere sta dando i suoi primi frutti. Gli anarchici partono all'attacco con striscioni minacciosi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 3 luglio 2021) La campagna scatenata dalle sinistre e anche da qualche esponente del governogli agenti del carcere dista dando i suoi primi frutti. Glipartono all'attacco con striscioni minacciosi L'articolo proviene da Firenze Post.

Internazionale : Le violenze della polizia penitenziaria contro i detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere non sono un’anoma… - reportrai3 : Bernardo Iovene intervista il provveditore delle carceri della Campania, Antonio Fullone, raggiunto da misura caute… - AndreaMarcucci : La Lega cerca impossibili giustificazioni per l’immondo pestaggio di #SantaMariaCapuaVetere. Le parole della Minist… - FirenzePost : Polizia penitenziaria: striscione degli anarchici contro indagati Santa Maria Capua Vetere - _SarCaustic : @FrustalupiMario @fattoquotidiano POLIZIA Penitenziaria, in ogni caso. -