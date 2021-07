Poche storie, Mussolini era razzista da sempre (Di sabato 3 luglio 2021) Continuando un lungo e fruttuoso impegno documentario sul razzismo fascista, Giorgio Fabre (con la collaborazione di Annalisa Capristo) ha appena pubblicato “Il razzismo del duce. Mussolini dal ministero dell’Interno alla Repubblica sociale italiana” (Carocci, pp. 549, 49 euro). Mussolini tenne pressoché sempre il ministero dell’Interno tra il 1922 e il 1943, e ne fece il centro dell’attività razzista e antiebraica del regime. In mancanza delle carte del ministero, Fabre ha fatto un uso capillare e largamente inedito di quelle della Corte dei Conti, che consentono una ricostruzione indiretta delle iniziative e delle ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 3 luglio 2021) Continuando un lungo e fruttuoso impegno documentario sul razzismo fascista, Giorgio Fabre (con la collaborazione di Annalisa Capristo) ha appena pubblicato “Il razzismo del duce.dal ministero dell’Interno alla Repubblica sociale italiana” (Carocci, pp. 549, 49 euro).tenne pressochéil ministero dell’Interno tra il 1922 e il 1943, e ne fece il centro dell’attivitàe antiebraica del regime. In mancanza delle carte del ministero, Fabre ha fatto un uso capillare e largamente inedito di quelle della Corte dei Conti, che consentono una ricostruzione indiretta delle iniziative e delle ...

