Più poveri e precari. Ecco l’Italia che piace alla Lega. Salvini rispolvera i voucher. E attacca il Reddito di cittadinanza (Di sabato 3 luglio 2021) Dopo aver incassato il via libera ai licenziamenti e lo stop al cashback decisi dal governo Draghi, la Lega – in perfetta sintonia con il sentire di Confindustria, delle destre e dei renziani – ritorna alla carica per cancellare un’altra conquista del M5S: il Reddito di cittadinanza. Poco importa che l’Istat abbia certificato che la misura ha evitato in piena pandemia una catastrofe sociale. “Rivedere e ripensare il Reddito di cittadinanza credo sia un’urgenza dei prossimi mesi – ha detto Matteo Salvini – ho espresso al presidente del Consiglio Mario Draghi il nostro punto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 3 luglio 2021) Dopo aver incassato il via libera ai licenziamenti e lo stop al cashback decisi dal governo Draghi, la– in perfetta sintonia con il sentire di Confindustria, delle destre e dei renziani – ritornacarica per cancellare un’altra conquista del M5S: ildi. Poco importa che l’Istat abbia certificato che la misura ha evitato in piena pandemia una catastrofe sociale. “Rivedere e ripensare ildicredo sia un’urgenza dei prossimi mesi – ha detto Matteo– ho espresso al presidente del Consiglio Mario Draghi il nostro punto ...

Advertising

martaottaviani : L’Italia è messa talmente male quanto a classe politica che l’argomento principe di questi giorni è lo strappo fra… - BentivogliMarco : @danglard0812 @Barracciu Non sono liberista ma ormai si da la colpa al liberismo di tutto. Prima era colpa della g… - OscuroPau : @MargheritaCamp3 @mircoDmirco Poveri cristiani, vi vogliono impedire di ammazzare e stuprare i bambini! Più toccano… - fabiod246 : @EnricoLetta Non si può finanziare e sostenere ideologicamente la più grande invasione di massa dell'Italia e dire… - eia58 : RT @herisson13: Volevo ricordare che il ' Cashback ' , era per incentivare i consumi e un po’ per la lotta all’evasione. I poveri non c’e… -

Ultime Notizie dalla rete : Più poveri Al via oggi. Da 25 anni tutta Italia in cammino sui Sentieri Frassati ...il promotore don Francesco Pierpaoli anche l'esperienza di questi mesi di pandemia riporta a Frassati che durante l'influenza spagnola del 1918 andava a visitare i poveri svolgendo i servizi più ...

Alba Parietti nella bufera, posta le foto della festa dei suoi 60 anni e il popolo del web scatena una rivolta Altrimenti tornano le chiusure? Ci sono ancora decessi in rianimazione"; e anche: " Alla faccia del covid, tutti ammassati poveri noi ". Però, c'è stato anche chi ha preso le sue difese e ha scritto: ...

Coronavirus ultime notizie. Variante indiana più contagiosa del 64% rispetto a quella inglese Il Sole 24 ORE ...il promotore don Francesco Pierpaoli anche l'esperienza di questi mesi di pandemia riporta a Frassati che durante l'influenza spagnola del 1918 andava a visitare isvolgendo i servizi...Altrimenti tornano le chiusure? Ci sono ancora decessi in rianimazione"; e anche: " Alla faccia del covid, tutti ammassatinoi ". Però, c'è stato anche chi ha preso le sue difese e ha scritto: ...