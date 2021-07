Pianura, baby gang prende di mira un giovane con problemi cardiaci (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A Pianura, nella periferia occidentale di Napoli, una baby gang prende di mira ragazzo 26enne con problemi cardiaci. Lo denuncia il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Borrelli (Europa Verde) che lancia un invito alla mobilitazione “per difenderlo dai prepotenti. Servono più controlli delle forze dell’ordine per riportare la serenità in quel rione”. “Ritengo vergognoso quanto stia accadendo a via Napoli, nel quartiere Pianura, dove una famiglia deve fare i conti quotidianamente con l’arroganza, la violenza e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A, nella periferia occidentale di Napoli, unadiragazzo 26enne con. Lo denuncia il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Borrelli (Europa Verde) che lancia un invito alla mobilitazione “per difenderlo dai prepotenti. Servono più controlli delle forze dell’ordine per riportare la serenità in quel rione”. “Ritengo vergognoso quanto stia accadendo a via Napoli, nel quartiere, dove una famiglia deve fare i conti quotidianamente con l’arroganza, la violenza e ...

