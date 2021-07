PES 2022 sarà free-to-play? Konami stravolgerà la serie eFootball per i nuovi rumorl – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di sabato 3 luglio 2021) Secondo le ultime voci di corridoio PES-to-sta per stravolgere completamente la.. Che il prossimo PESun capitolo di rottura lo si era capito da tempo. Innanzituttoha deciso di abbandonare il Fox Engine e di abbracciare l’Unreal Engine 4. Inoltre è andata online una versione beta senza nome per testare il netcode e le funzionalità di rete. E poi ci sono i rumor. L’ultimo di questi suggerisce che il gioco potrebbe diventare ...

Advertising

spaziogames : Manca solo la conferma. #pes2022 #Konami - ArmandaGelsomin : RT @IGNitalia: Andy Robinson, redattore della testata VGC, anticipa che il nuovo gioco della serie PES sarà free-to-play con microtransazio… - ArmandaGelsomin : RT @Eurogamer_it: #PES2022 sarà free-to-play? I nuovi rumor suggeriscono un cambio di rotta per la serie eFootball. - misteruplay2016 : PES 2022 sarà free-to-play? I nuovi rumor suggeriscono un cambio di rotta per la serie eFootball - IGNitalia : Andy Robinson, redattore della testata VGC, anticipa che il nuovo gioco della serie PES sarà free-to-play con micro… -

Ultime Notizie dalla rete : PES 2022

Secondo un rumor giunto nelle ultime ore, eFootbalpotrebbe essere protagonista di una nuova strategia da parte di Konami, pronta a lanciare il titolo sotto forma di free - to - play . Il successore del precedente capitolo calcistico è ...sarà free - to - play? I nuovi rumor suggeriscono un cambio di rotta per la serie eFootball Esiste veramente la possibilità? Anthem svenduto a 2,79 è l'emblema del fallimento dell'ultimo ...Secondo le ultime voci di corridoio PES 2022 sarà free-to-play e Konami sta per stravolgere completamente la serie eFootball.. Che il prossimo PES 2022 sarà un capitolo di rottura lo si era capito ...PES 2022 potrebbe uscire completamente free-to-play per battere lo storico rivale Fifa 2022, stando ad un recente rumor apparso online.