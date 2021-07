PES 2022 sarà free-to-play? I nuovi rumor suggeriscono un cambio di rotta per la serie eFootball

(Di sabato 3 luglio 2021) I fan dellaPro Evolution Soccer attendono con ansia l'arrivo di nuove informazioni sul prossimo capitolo dellaPES, il quale promette unadi grandi cambiamenti. Konami ha già confermato che il prossimo titolo dellaPESrealizzato in Unreal Engine V, unimportante e ben accetto dai fan i quali, dopo anni di Fox Engine, sperano in un glorioso makeover. Al momento, stiamo ancora aspettando un reveal ufficiale del gioco, ma questo non ha fermato gli insider, i quali avrebbero spifferato apertamente una ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : PES 2022

Everyeye Videogiochi

... la società giapponese non ha menzionato alcun possibile candidato per sostituire Jonas Lygaard in vista del lancio di eFootball, che ha recentemente lanciato la sua open beta. Gamereactor ...Infine, per quanto riguarda, in attesa di scoprire la denominazione ufficiale abbiamo avuto modo di testare con mano un primo assaggio di next - gen in questa beta ( ecco le prime ...Alcune voci di corridoio vedrebbero eFootball PES 2022, l'imminente titolo sportivo di Konami, come gioco free-to-play.Stando a quanto riferito da Video Game Chronicles, Konami avrebbe intenzione di pubblicare PES 2022 come un gioco free-to-play.