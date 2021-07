Perù, Il nuovo sentiero di sangue e demagogia (Di sabato 3 luglio 2021) L'elezione del presidente di estrema sinistra José Pedro Castillo segna il ritorno dei massacri del gruppo terrorista Sendero luminoso nel Paese. Questo politico che si ispira al regime di Cuba - e somiglia a Morales e a Chávez - è pronto anche a «socializzare» l'economia. Il massacro di 16 contadini a San Miguel del Ene, nella valle dei fiumi Apurímac, Ene e Mantaro - Vraem come la chiamano tutti in Perù -, il 23 maggio scorso, ha segnato il ritorno in grande stile di Sendero luminoso: il gruppo terrorista d'ispirazione maoista che tra il 1980 e il 2000 uccise oltre 32 mila persone in una guerra interna che costò 70 mila morti. Un preludio di sangue ... Leggi su panorama (Di sabato 3 luglio 2021) L'elezione del presidente di estrema sinistra José Pedro Castillo segna il ritorno dei massacri del gruppo terrorista Sendero luminoso nel Paese. Questo politico che si ispira al regime di Cuba - e somiglia a Morales e a Chávez - è pronto anche a «socializzare» l'economia. Il massacro di 16 contadini a San Miguel del Ene, nella valle dei fiumi Apurímac, Ene e Mantaro - Vraem come la chiamano tutti in-, il 23 maggio scorso, ha segnato il ritorno in grande stile di Sendero luminoso: il gruppo terrorista d'ispirazione maoista che tra il 1980 e il 2000 uccise oltre 32 mila persone in una guerra interna che costò 70 mila morti. Un preludio di...

