Perseguita la ex, il padre di lei e il legale. Braccialetto elettronico per tutelare le vittime (Di sabato 3 luglio 2021) MACERATA - Perseguita l'ex compagna, il padre di lei, e l'avvocatessa, in un'occasione dopo un' udienza al Tribunale dei minori di Ancona avrebbe anche tentato di investire il legale e la ex all'... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 3 luglio 2021) MACERATA -l'ex compagna, ildi lei, e l'avvocatessa, in un'occasione dopo un' udienza al Tribunale dei minori di Ancona avrebbe anche tentato di investire ile la ex all'...

