Perché lo status quo della giustizia è il vero ostacolo per le riforme

(Di sabato 3 luglio 2021) Negli ultimi venticinque anni, l’Italia ha avuto, in base agli indicatori economici, una crescita modesta in termini assoluti e relativi, sia rispetto agli anni precedenti, sia nei confronti degli altri principali paesi europei. Nel medesimo periodo, nel nostro paese il contesto giuridico e amministrativo si è rivelato sempre meno favorevole sia alle libertà economiche, sia al godimento dei diritti sociali. E’ sufficiente ricordare il peso dei ritardisui cittadini e sulle imprese: sette anni e tre mesi – mediamente – per una causa civile, rispetto ai tre anni e quattro mesi necessari in Francia e in Spagna. La situazione ...