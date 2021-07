Pensioni 2022 a 63 anni: proroga anticipo pensionistico probabile (Di sabato 3 luglio 2021) E dal momento che la riforma delle Pensioni tutto è tranne che facile da realizzare, cominciano ad intravedersi gli scenari futuri del post quota 100. Manca poco al 2022, fatidico anno a partire dal quale la quota 100 sparirà. Nessuna novità in materia previdenziale è in procinto di essere emanata. E allora, in una specie di piano B, si pensa a organizzare delle proroghe a misure già oggi in vigore, come per esempio l'Ape sociale. E così i nati fino al 1959 potrebbero avere un canale di uscita in più rispetto alle previsioni, perché il 31 dicembre prossimo oltre alla quota 100 va in scadenza pure l'anticipo Pensionistico ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 3 luglio 2021) E dal momento che la riforma delletutto è tranne che facile da realizzare, cominciano ad intravedersi gli scenari futuri del post quota 100. Manca poco al, fatidico anno a partire dal quale la quota 100 sparirà. Nessuna novità in materia previdenziale è in procinto di essere emanata. E allora, in una specie di piano B, si pensa a organizzare delle proroghe a misure già oggi in vigore, come per esempio l'Ape sociale. E così i nati fino al 1959 potrebbero avere un canale di uscita in più rispetto alle previsioni, perché il 31 dicembre prossimo oltre alla quota 100 va in scadenza pure l'stico ...

