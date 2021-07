Pedopornografia | allarme 2020 | +132% dei casi

(Di sabato 3 luglio 2021) «Nel 2020 si è registrato un incremento di circa il 132%, rispetto al 2019 dei casi trattati dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia e un aumento del 77% dei casi di vittimizzazione dei minori per grooming, cyber bullismo, furto d’identità digitale, sextorsion». Sono dati preoccupanti quelli che arrivano dall’annuale relazione del Garante per la protezione dei dati personali.

E' l'allarme lanciato dal Garante della Privacy, Pasquale Stanzione, nella relazione annuale al ... Dati allarmanti su pedopornografia (+132%) e cyberbullismo (+77%) 'Anche per effetto della ... la pena è aumentata della metà) [2] ; l'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (...utilizza la violenza contro cose al punto da creare nell'ambiente in cui si trova un certo... Sono i dati del Garante della Privacy nella sua relazione annuale. L'incremento è rispetto al 2019. Aumentati del 77% i casi di vittimizzazione dei minori per grooming, cyberbullismo, furto d'identità ...