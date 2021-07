Pectina vegetale | preparatela in casa con i torsoli di mela avanzati!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 3 luglio 2021) Laè un addensante naturale, in grado di conferire quella tipica consistenza gelatinosa alle vostre marmellate. Deriva da un polisaccaride della frutta e per realizzarlo si ricorre, normalmente agli scarti alimentari, quelli delle mele e degli agrumi in particolare. La trovate comunemente in commercio sotto forma di polvere bianca da aggiungere in cottura alle vostre confetture. Eppure potreste risparmiare moltissimo, evitando anche di gettare nell’immondizia ie le bucce dio la scorza di limone, se solo conosceste questa ricetta fenomenale per realizzarla con il fai da te nella sua versione ...