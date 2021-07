Papà investito da un’auto | è morto sotto gli occhi del figlio Il bimbo grave in ospedale

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 3 luglio 2021) Un uomo èe ildi tre anni è rimasto ferito, dopo essere stati investiti ieri sera, intorno alle 22.30, in via Polense, in zona Corcolle, a Roma. La vittima, un 33enne romeno, èsul colpo, mentre il bambino è stato trasportato in all’Bambino Gesù. Alla guida dell’auto, una Ford Focus, un uomo italiano di 40 anni che si è fermato a prestare soccorso. Sul posto sono intervenute le pattuglie del V Gruppo Casilino della Polizia Locale. Per i rilevi del sinistro è stata chiusa via Polense tra via Ripatransone a e Via Fermignano. La vittima dell’incidente è un 33enne romeno che è ...