Paolo Villaggio: Roma intitola a Fantozzi il tratto di Tangenziale dell'autobus al volo (Di sabato 3 luglio 2021) Roma rende omaggio a Paolo Villaggio intitolando il tratto di Tangenziale Est al ragionier Ugo Fantozzi: una delle iniziative dedicate all'attore scomparso 4 anni fa. Nel giorno in cui ricorre il quarto anniversario della morte di Paolo Villaggio, la città di Roma ha annunciato una serie di iniziative per omaggiare l'attore italiano, tra cui l'intitolazione a Fantozzi del tratto di Tangenziale in cui il ragioniere prendeva ... Leggi su movieplayer (Di sabato 3 luglio 2021)rende omaggio ando ildiEst al ragionier Ugo: unae iniziative dedicate all'attore scomparso 4 anni fa. Nel giorno in cui ricorre il quarto anniversarioa morte di, la città diha annunciato una serie di iniziative per omaggiare l'attore italiano, tra cui l'zione adeldiin cui il ragioniere prendeva ...

Advertising

virginiaraggi : Roma rende omaggio a Paolo Villaggio con una palina celebrativa che ricorda la mitica scena del film Fantozzi in cu… - mixborghi : RT @SandroVeronesi: Che Paolo Villaggio, morto quattro anni fa, fosse anche un grande scrittore, è passato inosservato. Ma lo era. https://… - marino29b : RT @virginiaraggi: Roma rende omaggio a Paolo Villaggio con una palina celebrativa che ricorda la mitica scena del film Fantozzi in cui il… - EnricoGiunta : RT @virginiaraggi: Roma rende omaggio a Paolo Villaggio con una palina celebrativa che ricorda la mitica scena del film Fantozzi in cui il… - GiorgioAntonel1 : RT @virginiaraggi: Roma rende omaggio a Paolo Villaggio con una palina celebrativa che ricorda la mitica scena del film Fantozzi in cui il… -