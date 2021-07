Paolo Villaggio | la figlia | “Mostra a Roma e Genova per i 90 anni dalla nascita”

(Di sabato 3 luglio 2021) “Sarà unamultimediale e speriamo di farla non solo ama di portarla anche a. Il titolo sarà ‘Clamorosamente’ e ci stiamo lavorando già da tempo. Ci saranno delle presentazioni ufficiali e sarà alla Festa del Cinema di”. A dirlo Elisabettadia margine della presentazione dell’omaggio diCapitale in occasione dei 50pubblicazione delnzo Fantozzi e a quattroscomparsa ...

In viale Castrense a Roma, infatti, proprio sotto al famosissimo balcone, sarà installata nei prossimi giorni una palina celebrativa in ricordo di. L'omaggio, presentato oggi dalla ..."E' un progetto che centra l'attenzione sua 360 gradi. Oltre a essere il creatore della maschera di Fantozzi era un intellettuale, uno scrittore. La mostra si svilupperà attraverso ...L'iniziativa ha visto presente la sindaca Virgina Raggi e la famiglia di Paolo Villaggio, scomparso il 3 luglio del 2017. Prevista una "maratona" non stop di tutti i film della saga ..."Il mondo è fatto per la maggior parte da persone che nella vita hanno fallito. Grazie a Fantozzi ho fatto in modo che alcuni neppure si accorgessero di essere nullità. O al limite ho fatto sì che non ...