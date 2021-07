Paola Di Benedetto e l’amore | “Giuro | non l’avrei mai detto”

Leggi su vesuvius

(Di sabato 3 luglio 2021)Disi è raccontata in una lunga intervista svelando alcuni retroscena della sua vita privata ed amorosa. Scopriamo cosa haDiprovocante in bikini (via social)Diè uno dei volti social più noti del momento. La modella e conduttrice radiofonica nonché influencer ha raccontato in una lunga intervista i suoi progetti lavorativi, ma non solo. Tra i tanti temi toccati, infatti, anche la situazione sentimentale, l’esperienza al Grande Fratello. Scopriamo nel dettaglio i ...