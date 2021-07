Palazzo crollato a Miami | vigile del fuoco trova nelle macerie il corpo della figlia di 7 anni

Advertising

leggoit : Palazzo crollato a #Miami, vigile del fuoco trova nelle macerie il corpo di sua figlia di 7 anni - davidedesario : Palazzo crollato a Miami, vigile del fuoco trova nelle macerie il corpo di sua figlia di 7 anni - Sergei_Ardzinba : Palazzo crollato a Miami: le vittime salgono a 22 - Today_it : Recuperato dalle macerie del palazzo il corpo della figlia di un pompiere: l'ultimo struggente saluto… - LaStampaTV : VIDEO | Miami, evacuato edificio a pochi km dal palazzo crollato a Surfside -

Ultime Notizie dalla rete : Palazzo crollato

Un vigile del fuoco intervenuto nel crollo deldi Miami ha trovato il corpo senza vita della propria figlia di 7 anni tra le macerie. La macabra scoperta è stata fatta giovedì notte, mentre i soccorritori continuavano a scavare per trovare ......edificio residenziale a circa 15 Km da quello di 13 pianiil 23 giugno, è stato evacuato dopo che un'ispezione ha evidenziato pericoli nella struttura e nell'impianto elettrico."Ilè ...Mondo. John McAfee non ha twittato prima della sua morte di aver conservato alcuni file in un edificio della Florida poi crollato. Affermazione falsa: Alcuni post condivisi sui so ...Tragica scoperta per un vigile del fuoco che ha trovato il corpo di sua figlia tra le macerie del palazzo crollato a Miami.