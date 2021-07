Pagelle Belgio - Italia | ecco i cinque migliori

(Di sabato 3 luglio 2021) G. Donnarumma7,5 Gigio versione superman. Si allunga e copre l'intero specchio della porta, come fa quando si tuffa per respingere il diagonale di De Bruyne. Parata super. Dopo altri quattro minuti, ...

G. Donnarumma7,5 Gigio versione superman. Si allunga e copre l'intero specchio della porta, come fa quando si tuffa per respingere il diagonale di De Bruyne. Parata super. Dopo altri quattro minuti, ...1 2 3 ? 4Chiellini, un diavolo tra i diavoli. Il capitano annulla Lukaku, Jorginho dirige i lavori, Chiesa fa di tutto per lasciare il segno, Immobile in difficoltà ...Chiellini, un diavolo tra i diavoli. Il capitano annulla Lukaku, Jorginho dirige i lavori, Chiesa fa di tutto per lasciare il segno, Immobile in difficoltà ...