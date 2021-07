Osteopati e Chiropratici | creazione al contrario di professioni sanitarie

(Di sabato 3 luglio 2021) Desta perplessità l’annuncio del ministro della Salute, di un «completamento del percorso dell’istituzione della professione sanitaria dell’Osteopata» 1, che assieme al Chiropratico restano due figure ancora assai controverse nell’orizzonte dellein Italia, che potrebbero porre dei motivi di squilibrio con le altre. Il recente provvedimento è indirizzato a conferire dignità professionale a tali tipologie di trattamenti complementari a carattere terapeutico e riabilitativo, così come classificati dall’Oms; tuttavia resta qualche interrogativo irrisolto: anzitutto riguardo la titolarità professionale, ...

rizzuto_daniele : @DanielaPF75 @robersperanza Se sapesse usare e interpretare portali di ricerca come PubMed Cochrane ecc scoprirebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Osteopati Chiropratici

AssoCareNews.it

... con medici dello sport, fisioterapisti, ortopedici,, agopunturisti,, podologi e reumatologi, raggiungono insieme il 18%. In Lombardia, tra le eccellenze nominate primeggiano ...Da allora diversi Fisioterapisti, Medici,, Massaggiatori Terapisti e preparatori ... centro italiano di esperti fisioterapia e, dove mostrano gli effetti condotti su un paziente ...La piattaforma online MioDottore ha premiato con i premi MioDottore Awards 2021 i professionisti più apprezzati del settore medico.“Si completa, con il Cdm di oggi, il percorso del Governo per istituire la professione sanitaria dell’Osteopata. Il ministro Speranza ha annunciato la conclusione del percorso per riconoscere l'osteop ...