Ordine militaresco o disordine creativo? Catalogare i volumi di casa è una corsa agli ostacoli Ma se cercate il partner giusto | date anche un' occhiata ai suoi scaffali

(Di sabato 3 luglio 2021) La nostra libreria racconta molto di noi, probabilmente spiffera fin troppo… Perché il mondo dei lettori non si divide semplicemente in ordinati e disordinati, ma si moltiplicanegli infiniti, personalissimi, metodi di sistemare i libri sugli. Studiare quello usato da amici e conoscenti, scorrendo i titoli allineati in studio o in salotto, magari per copiare qualche idea, non è semplice, ma può essere molto intrigante. (Getty Images) Meglio ricomprarli che cercarli Davanti al rompicapo della libreria della mia amica Sveva mi sono sentita rispondere candidamente: «Il mio criterio di catalogazione? Nessuno! Quando ho traslocato non avevo ...