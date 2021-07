Operatori sanitari contro l’obbligo vaccinale, strigliata dall’Ordine dei medici: «Senza vaccino non si può lavorare» (Di sabato 3 luglio 2021) Trecento Operatori sanitari e medici di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova hanno presentato lo scorso 22 giugno 52 pagine di ricorso al Tar di Brescia, chiedendo l’annullamento del provvedimento che farà scattare la sospensione professionale se non si sottoporranno alla vaccinazione anti-Covid. Dal canto loro, i professionisti medico-sanitari sostengono che il ricorso non rappresenti «una battaglia no-vax, ma una battaglia democratica: qui si obbliga una persona a correre un rischio, altrimenti gli viene impedito di svolgere la professione». Ed è proprio sull’esercizio dei requisiti per esercitare l’attività ... Leggi su open.online (Di sabato 3 luglio 2021) Trecentodi Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova hanno presentato lo scorso 22 giugno 52 pagine di ricorso al Tar di Brescia, chiedendo l’annullamento del provvedimento che farà scattare la sospensione professionale se non si sottoporranno alla vaccinazione anti-Covid. Dal canto loro, i professionisti medico-sostengono che il ricorso non rappresenti «una battaglia no-vax, ma una battaglia democratica: qui si obbliga una persona a correre un rischio, altrimenti gli viene impedito di svolgere la professione». Ed è proprio sull’esercizio dei requisiti per esercitare l’attività ...

