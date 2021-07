Open Day AstraZeneca Lazio, nuove date a luglio e agosto 2021: calendario e quale vaccino per il richiamo (Di sabato 3 luglio 2021) ROMA – Dopo il pasticcio con AstraZeneca, a distanza di un mese dall’ultimo Open Day, la Regione Lazio ha pubblicato il nuovo calendario dei richiami. Chi ha ricevuto la prima dose con AstraZeneca proprio in un OpenDay ora dovrebbe ritrovarsi con un sms sul cellulare con le informazioni per poter ricevere la seconda dose. D’Amato ha spiegato, in merito a ciò, che: “Occorre portare a termine i percorsi vaccinali con tutti i vaccini disponibili e, soprattutto, che sono tutti efficaci contro la variante se l’iter viene completato“. La paura – in merito a chi è vaccinato solo in parte – ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 luglio 2021) ROMA – Dopo il pasticcio con, a distanza di un mese dall’ultimoDay, la Regioneha pubblicato il nuovodei richiami. Chi ha ricevuto la prima dose conproprio in unDay ora dovrebbe ritrovarsi con un sms sul cellulare con le informazioni per poter ricevere la seconda dose. D’Amato ha spiegato, in merito a ciò, che: “Occorre portare a termine i percorsi vaccinali con tutti i vaccini disponibili e, soprattutto, che sono tutti efficaci contro la variante se l’iter viene completato“. La paura – in merito a chi è vaccinato solo in parte – ...

