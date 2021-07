Omofobia | Sbrollini Iv | ‘compromesso alto e nobile e poi fiducia da Governo’

Leggi su ildenaro

(Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Per approvare definitivamente il ddl Zan serve un compromessotra le forze politiche: il nostro capogruppo Davide Faraone ha proposto una mediazione che elimina le definizioni sulla ‘identità di genere’ punendo i reati di odio motivati dae transfobia. Noi vogliamo salvare la legge, lasciare all’autonomia delle scuole l’adesione alla giornata contro l’, promuovendo corsi di formazione al rispetto per chi non dovesse aderire e stralciare l’articolo 4 sulla libertà di parola. Dobbiamo fare ogni sforzo per approvare questa legge e dotarla di strumenti giuridici di ...