Olimpiadi Tokyo, Barrazzutti attacca Sinner: “Mortifica la più alta competizione mondiale” (Di sabato 3 luglio 2021) “Fa impressione vedere Djokovic, 34 anni, entusiasta di partecipare alle Olimpiadi. Dispiace vedere Jannik Sinner, 20 anni, Mortificare la più alta competizione mondiale come valori. Nessun atleta, senza problemi fisici, rinuncerebbe per niente al mondo a disputare i Giochi Olimpici, soprattutto alla prima partecipazione. Sinner ha già rinunciato due volte alla Coppa Davis. Evidentemente se non si crede in certi valori, se non valgono certi principi, tutto sommato meglio stare a casa. Peccato per Jannik, mai fu fatta scelta più sbagliata“. Con queste parole, Corrado ... Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021) “Fa impressione vedere Djokovic, 34 anni, entusiasta di partecipare alle. Dispiace vedere Jannik, 20 anni,re la piùcome valori. Nessun atleta, senza problemi fisici, rinuncerebbe per niente al mondo a disputare i Giochi Olimpici, soprattutto alla prima partecipazione.ha già rinunciato due volte alla Coppa Davis. Evidentemente se non si crede in certi valori, se non valgono certi principi, tutto sommato meglio stare a casa. Peccato per Jannik, mai fu fatta scelta più sbagliata“. Con queste parole, Corrado ...

Advertising

REYER1872 : ???? Le Olimpiadi di #Tokyo sono realtà per Elisa Molinarolo che rappresenterà l’Italia nel salto con l’asta ??????! E… - Eurosport_IT : VANESSA FERRARI VOLA A TOKYO ???????? La azzurra centra la sua quarta partecipazione ai Giochi olimpici, è record ass… - sportface2016 : #Tokyo2020, #Barrazzutti punge #Sinner: 'Mortifica la più alta competizione mondiale come valori' - VinceJfc : Nel tennis le olimpiadi contano meno di uno slam, non assegnano punti (né soldi), a Tokyo sono previste stringenti… - Alessandrolux : Olimpiadi, Sinner rinuncia ai Giochi di Tokyo -