Olimpiadi, l'atletica leggera parla bergamasco con Ihemeje, Fofana e Rachik (Di sabato 3 luglio 2021) Specialità diverse, ma un sogno comune che si avvera: partecipare alle Olimpiadi Estive in programma a Tokyo. È il caso di Emmanuel Ihemeje, Hassane Fofana e Yassine Rachik che, a partire dal prossimo 23 luglio, vivranno insieme l'emozione del debutto a cinque cerchi. Benché abbiano raggiunto questo obiettivo con percorsi diversi, i tre giovani orobici avranno modo di condividere l'obiettivo di riportare sul podio l'atletica italiana nove anni dopo Fabrizio Donato. Chi proverà a ripercorrere le orme del finanziere laziale sarà proprio Emmanuel Ihemeje che, complice la serie di successi ...

