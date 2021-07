«Olé olé olé | Spina | Spina» | sull’aereo della Nazionale Bernardeschi lancia il coro per l’azzurro infortunato – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 3 luglio 2021) Laitaliana di calcio si stringe intorno a Leonardozzola, la nota più triste di una serata, invece, memorabile: nella vittoria degli azzurri per 2 a 1 contro il Belgio, il terzino sinistro ha riportato un grave infortunio. I medici sono ormai sicuri: si tratta di una lesione al tendine d’Achille sinistro, una delle problematiche più ostiche da superare per un calciatore. Se la diagnosi fosse confermata (oggi in giornata nuovi esami a Coverciano)zzola non tornerebbe in campo prima del 2022. Così, per provare a sollevare il morale al compagno di squadra, i calciatori hanno intonato, ...