Obbligo vaccino, Ordine medici: “Requisito per lavorare, non opzione” (Di sabato 3 luglio 2021) “Ai colleghi e agli operatori sanitari che hanno avviato un ricorso contro l’Obbligo vaccinale al Tar di Brescia, ricordo che la Corte Costituzionale afferma che non si tratta di un Obbligo, ma di un Requisito per esercitare la professione sanitaria. Ovviamente, nel momento in cui il Requisito è vaccinarsi, i professionisti devono decidere: se vogliono fare i medici si devono vaccinare”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), commentando l’iniziativa dei 300 operatori sanitari e medici di ... Leggi su italiasera (Di sabato 3 luglio 2021) “Ai colleghi e agli operatori sanitari che hanno avviato un ricorso contro l’vaccinale al Tar di Brescia, ricordo che la Corte Costituzionale afferma che non si tratta di un, ma di unper esercitare la professione sanitaria. Ovviamente, nel momento in cui ilè vaccinarsi, i professionisti devono decidere: se vogliono fare isi devono vaccinare”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei(Fnomceo), commentando l’iniziativa dei 300 operatori sanitari edi ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, 300 sanitari ricorrono a Tar Brescia contro obbligo vaccinale. #Vaccino. - Corriere : Ricorso al Tar di 300 medici (anche di Bergamo) contro l’obbligo di vaccinarsi - Adnkronos : Obbligo #vaccino, Ordine medici: 'Requisito per lavorare, non opzione'. #Covid. - benjamn_boliche : RT @Adnkronos: Obbligo #vaccino, Ordine medici: 'Requisito per lavorare, non opzione'. #Covid. - marco_disca : RT @Adnkronos: Obbligo #vaccino, Ordine medici: 'Requisito per lavorare, non opzione'. #Covid. -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo vaccino Obbligo vaccino, Ordine medici: "Requisito per lavorare, non opzione" ... Cremona, Bergamo e Mantova che hanno chiesto l' annullamento dell'obbligo vaccinale . "Un medico che, ideologicamente, fa le battaglie contro il vaccino - continua Anelli - va incontro a un ...

Vaccino, 300 operatori sanitari e medici fanno ricorso al Tar contro l'obbligo e ricorsi: 300 e di , Cremona, Bergamo e Mantova hanno presentato ricorso al Tar di Brescia chiedendo l'annullamento dell'obbligo vaccinale. Lo anticipa ' Il giornale di Brescia ' . L'udienza è prevista il 14 luglio. 'Non è una battaglia , ma una battaglia democratica. Qui si obbliga una persona a correre un rischio ...

Coronavirus oggi. Vaccini, un terzo degli italiani è immunizzato Il Sole 24 ORE Obbligo vaccino, Ordine medici: “Requisito per lavorare, non opzione” “Ai colleghi e agli operatori sanitari che hanno avviato un ricorso contro l’obbligo vaccinale al Tar di Brescia, ricordo che la Corte Costituzionale afferma che non si tratta di un obbligo, ma di un ...

Obbligo vaccinale, 300 sanitari lombardi “no vax Covid-19” fanno ricorso al Tar ROMA. Battaglia legale dei camici bianchi “no vax”. Gli operatori sanitari in Italia sono obbligati per legge a vaccinarsi, pena la sospensione ...

... Cremona, Bergamo e Mantova che hanno chiesto l' annullamento dell'vaccinale . "Un medico che, ideologicamente, fa le battaglie contro il- continua Anelli - va incontro a un ...e ricorsi: 300 e di , Cremona, Bergamo e Mantova hanno presentato ricorso al Tar di Brescia chiedendo l'annullamento dell'vaccinale. Lo anticipa ' Il giornale di Brescia ' . L'udienza è prevista il 14 luglio. 'Non è una battaglia , ma una battaglia democratica. Qui si obbliga una persona a correre un rischio ...“Ai colleghi e agli operatori sanitari che hanno avviato un ricorso contro l’obbligo vaccinale al Tar di Brescia, ricordo che la Corte Costituzionale afferma che non si tratta di un obbligo, ma di un ...ROMA. Battaglia legale dei camici bianchi “no vax”. Gli operatori sanitari in Italia sono obbligati per legge a vaccinarsi, pena la sospensione ...