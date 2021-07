Noicattaro: incendio in terreno agricolo, cane salvato da agenti di polizia locale In serata (Di sabato 3 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Noicattaro: È stato salvato grazie all’intervento della polizia locale, un cane meticcio coinvolto in un incendio che è divampato ieri sera in un terreno agricolo tra via Saragat e via Pignataro a Noicàttaro. La polizia locale è intervenuta immediatamente a seguito delle segnalazioni di cittadini per la presenza di un cane rinchiuso in un recinto adiacente ai terreni agricoli in cui si stava estendendo un incendio. Mentre i Vigili del Fuoco ... Leggi su noinotizie (Di sabato 3 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: È statograzie all’intervento della, unmeticcio coinvolto in unche è divampato ieri sera in untra via Saragat e via Pignataro a Noicàttaro. Laè intervenuta immediatamente a seguito delle segnalazioni di cittadini per la presenza di unrinchiuso in un recinto adiacente ai terreni agricoli in cui si stava estendendo un. Mentre i Vigili del Fuoco ...

Advertising

NoiNotizie : Noicattaro (#Bari): incendio in terreno agricolo, cane salvato da agenti di polizia locale - baritoday : Scoppia incendio in campagna, cane resta intrappolato in un recinto a poca distanza dalle fiamme: salvato dalla Pol… -