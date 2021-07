Nicole Lewis | che fa oggi la protagonista di Vite al limite

Leggi su ck12

(Di sabato 3 luglio 2021) . Spunta una clamorosa denuncia nei confronti dei produttori del reality show ScreenshotPartecipare a “al” vuol dire ambire a diventare una persona che ha vinto una battaglia durissima. Vuol dire intraprendere un percorso che non comprende solo e soltanto una notevolissima perdita di peso, ma anche e, soprattutto, una rinascita psicologica che si unisce a quella fisica. L’inizio di una fase nuova della vita, dove al disordine, non soltanto alimentare, subentri l’ordine e la mancanza totale di fiducia in sé stessi sia sostituita, invece, da un’assoluta accettazione della propria persona con i suoi ...